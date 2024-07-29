زراعة سوهاج تنظم زيارة تدريبية لطلابها لتفقد المنطقة الصناعية بغرب طهطا.. صور

سوهاج - محمود مقبول

نظمت كلية الزراعة بجامعة سوهاج، زيارة ميدانية تدريبية إلى المنطقة الصناعية بغرب طهطا، بمشاركة ٥٠ طالب وطالبة بالفرقتين الثانية والثالثة بقسم علوم الأغذية والتغذية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن الجامعة حريصة على تنظيم الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية والمشروعات القومية التى تجري على أرض الواقع داخل المحافظة وخارجها، كما تسعي إلى تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، وتبادل الخبرات العملية والعلمية فيما بينهما، بهدف اطلاع شباب الجامعة على نجاحات وانجازات تلك المؤسسات، واكسابهم قدرات ومهارات جديدة تساعدهم على الابتكار والإبداع، وتؤهلهم لسوق العمل بصورة احترافية.

وقال الدكتور خلف همام عميد الكلية، إنه تم تنظيم زيارة علمية تدريبية لأول مصنع تغذية مدرسية معتمد من هيئة سلامة الغذاء على مستوى محافظات الصعيد، والذى يقع بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، حيث تضمنت الزيارة التعرف والتدريب على اشتراطات سلامة الغذاء بشكل عملي، ومعرفة المخاطر الطبيعية والكيميائية والمكروبيولوجية المحيطة بمنظومة التغذية المدرسية، حفاظاً على صحة وسلامة طلاب المدارس، مضيفاً أنه خلال الزيارة تم التعرف على طبيعة صناعة بسكويت التغذية، والوقوف على عملية استلام الخامات والخلط والعجن وافران التسوية، وأيضاً عملية التعبئة والتغليف والتوزيع الذي يشمل محافظات الصعيد من المنيا وحتي أسوان.

وأوضح الدكتور أبو الحمد مهني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الكلية نظمت زيارة تدريبية أخرى للشركة القابضة للصوامع والتخزين بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا، مضيفاً أن الزيارة تضمنت التعرف والتدريب على كيفية استلام وفحص القمح المحلي والمستورد بالشركة، وتوضيح دورها فى تخزين الاقماح كونها أحد أكبر الشركات المتخصصة فى تخزين القمح لإنتاج الخبز البلدي المدعم، كما تم التعرف على الخطوات التكنولوجيا للتخزين والنقل والاستلام، وصرف القمح إلى المطاحن المختلفة لإنتاج الخبز وخدمة أبناء المحافظة، مشيراً إلى أن الزيارات لاقت استحسان كبير من الطلاب، حيث اعربوا عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانات علمية وبحثية حديثة فى مجال علوم الغذاء والتغذية.



اعمال الاعداد للمنتج



العجين قبل دخولها خط الإنتاج



خط إنتاج بالمصنع



داخل معمل فحص التقاوى



شرح عملى



صوامع طهطا لتخزين الغلال



صورة تذكارية داخل الصوامع



طلاب زراعة داخل الصوامع



لحظة فرز القمح



مرحلة من مراحل الإنتاج