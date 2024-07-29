رئيس صرف الإسكندرية يتفقد مشروع محطة برج العرب الجديدة ضمن "حياة كريمة"

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، بجولة لتفقد الأعمال الجارية بمحطة 11 شرق تنفيذ الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما قام بالمرور على محطة السيوف الجديدة بطاقة تصميمية 850 ألف م3 لتفقد سير العمل بالمحطة، وشدد على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية والدورية للحفاظ على المحطة.

وتفقد أعمال مشروع الصرف الصحى ببرج العرب الجديدة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجها نحو الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لإنهاء الأعمال فى أسرع وقت ومتابعة تنفيذ الاعمال لضمان الجودة المطلوبة.

وأكد أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هى الحفاظ على العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

‏وأكد أهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلى درجات التعاون مع كافة الجهات التنفيذية من أجل نهو مشروعات حياة كريمة ومتابعة تنفيذ الوصلات المنزلية وتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية التى تهدف للارتقاء بمستوى حياة الفرد.