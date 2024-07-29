خالد الجندى عن حكم الموسيقى: "اللى يحرمها يشيل جرس الباب وكلاكس العربية"

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الموسيقى فيها خلاف ما بين العلماء، بعضهم يرى أنها حرام وكبيرة من الكبائر وفيها معاصي، موضحًا أن الإمام الشوكانى صاحب نيل الأوطار تحدث عن خلاف موسع، وهناك كتب كاملة ما بين مانع ومجيز.

وذكر خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر قناة "DMC"، أن آخرين وهو منهم يجيز الموسيقى، مردفا: "من أراد تحريمها فهو حر، ومن يريد أن يجيزها له أدلة شرعية كثيرة في كتب العلماء، والموضوع قتل بحثا".

ولفت إلى أن هناك رأيين بالمانعين والمجيزين، مرجحا الإجازة فهي الأقرب لقوة الأدلة، فهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، فالقضية خلافية والأولى الإجازة والحل، مردفا:" اللي يحرم الموسيقى نقول له شيل جرس الباب وكلاكس العربية ومونيتور رسم القلب".