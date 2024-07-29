حملة للتوعية الاستباقية للحد من حرق قش الأرز فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذ فرع جهاز شئون البيئة بالشرقية، ندوة توعوية للمزارعين والعمد والمشايخ بمركز أبو حماد للتأكيد على ضرورة تضافر جهود المؤسسات والأفراد للتصدي للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بالتوجه نحو إعادة التدوير لإنتاج الأسمدة والأعلاف وخفض انبعاثات ملوثات الهواء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن الندوة تناولت كيفية الإستفادة من قش الأرز في إنتاج الأسمدة العضوية وإنتاج الطاقة الحيوية ومنتجات الحرف اليدوية وتوفير فرص عمل جديدة غير تقليدية للشباب، كما تم التأكيد خلال الندوة على استمرار وزارة البيئة في تقديم الدعم الفني للمزارعين، وتسهيل حصول المتعهدين على المعدات التي تُساهم في جمع ومعالجة المخلفات الزراعية.

وعقب الندوة، تم تنفيذ عدد من اللقاءات المباشرة مع المزارعين والمواطنين أمام الحقول الزراعية وفى الشوارع والطرقات بمركز أبوحماد لبيان دور المواطنين والمزارعين فى مواجهة هذه الظاهرة والتوجيه والإرشاد للسلوكيات البيئية الرشيدة والاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية لحماية البيئة من التلوث وأنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.