اليوم السابع
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حاكم الفجيرة يستقبل وزير البترول.. ويؤكد: فرص واعدة لتوسيع التعاون المستمر

الإثنين، 29 يوليو 2024 05:20 م
حاكم الفجيرة يستقبل وزير البترول.. ويؤكد: فرص واعدة لتوسيع التعاون المستمر جانب من اللقاء
كتبت -مروة الغول

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استقبل سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقى عضو المجلس الأعلى وحاكم الفجيرة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الذى يتواجد فى دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً، وشهد اللقاء ترحيباً وتأكيداً على متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع التعاون المستمر ودعمه.

وأكد المهندس كريم بدوي على عمق ورحابة العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات والتى تسهم في دفع مجالات التعاون إلى آفاق أرحب، مؤكداً أهمية التعاون المثمر فى النشاط البترولي الذى يمثل نموذجاً متميزاً.

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سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقى يستقبل المهندس كريم بدوى
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سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقى يستقبل المهندس كريم بدوى
 






وزير البترول

حاكم الفجيرة

التعاون البترولى

مجالات البترول والطاقة




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