جامعة قناة السويس تفتح باب التسجيل للدراسات العليا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن فتح باب التسجيل للدراسات العليا للعام الأكاديمي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بإشراف عام من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور محمود الضبع، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

أولا: دبلوم الدراسات العليا في الآداب Postgraduate Diploma في التخصصات التالية:

توفر الكلية دبلوم الدراسات العليا في التخصصات التالية:

1. دبلوم اللغويات التطبيقية

2. دبلوم الترجمة في اللغة التركية وآدابها

3. دبلوم الترجمة في اللغة العبرية وآدابها

4. دبلوم الجيوماتكس في الجغرافيا ونظم المعلومات

5. دبلوم المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية

6. دبلوم التخطيط الإقليمي في الجغرافيا ونظم المعلومات

7. دبلوم الدراسات البيئية والسكانية

8. دبلوم عام في التاريخ والحضارة

9. دبلوم خاص في التاريخ والحضارة الإسلامية

10. دبلوم التنمية الاجتماعية

11. دبلوم التوجيه والإرشاد الأسري

12. دبلوم التنمية البشرية والمهارات الاجتماعية

13. دبلوم تكنولوجيا الاتصال

14. دبلوم عام في الفلسفة

ثانيا : درجة الماجستير في الآداب Master Art (M.Art) في التخصصات التالية:

تقدم الكلية درجة الماجستير في الآداب في التخصصات التالية:

1. ماجستير الآداب في اللغة العربية (شعبة الدراسات اللغوية)

2. ماجستير الآداب في اللغة العربية (شعبة الدراسات الأدبية)

3. ماجستير الآداب في اللغة الإنجليزية (الشعبة الأدبية)

4. ماجستير الآداب في اللغة الإنجليزية (الشعبة اللغوية)

5. ماجستير الآداب في اللغة الفرنسية (شعبة الأدب الفرنسي والمقارن)

6. ماجستير الآداب في اللغة الفرنسية (شعبة اللغويات التطبيقية)

7. ماجستير الآداب في اللغة الفارسية (شعبة الترجمة)

8. ماجستير الآداب في اللغة الفارسية (شعبة الدراسات الأدبية)

9. ماجستير الآداب في اللغة الفارسية (شعبة الدراسات اللغوية)

10. ماجستير الآداب في اللغة التركية (شعبة الدراسات الأدبية)

11. ماجستير الآداب في اللغة التركية (شعبة الدراسات اللغوية)

12. ماجستير الآداب في الأدب العبري الحديث

13. ماجستير الآداب في اللغة العبرية القديمة والوسيطة

14. ماجستير الآداب في اللغة العبرية (شعبة الدراسات اللغوية)

15. ماجستير الآداب في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة

16. ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة (شعبة التاريخ اليوناني والروماني)

17. ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة (شعبة تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم)

18. ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة (شعبة التاريخ الإسلامي)

19. ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة (شعبة تاريخ العصور الوسطى)

20. ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة (شعبة التاريخ الحديث والمعاصر)

21. ماجستير الآداب في علم الاجتماع (شعبة علم الاجتماع)

22. ماجستير الآداب في علم الاجتماع (شعبة الأنثروبولوجيا الاجتماعية)

23. ماجستير الآداب في الدراسات السكانية

24. ماجستير الآداب في الفلسفة (شعبة الفلسفة اليونانية والإسلامية)

25. ماجستير الآداب في الفلسفة (شعبة الفلسفة الحديثة والمعاصرة)

26. ماجستير الآداب في المكتبات والمعلومات

ثالثا: درجة دكتوراه الفلسفة في الآداب Doctor of philosophy :

وتقدم الكلية درجة دكتوراه الفلسفة في الآداب في التخصصات التالية:

1. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية (شعبة الدراسات اللغوية)

2. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية (شعبة الدراسات الأدبية)

3. دكتوراه الفلسفة في اللغة الإنجليزية (الشعبة اللغوية)

4. دكتوراه الفلسفة في اللغة الإنجليزية (الشعبة الأدبية)

5. دكتوراه الفلسفة في اللغة الفرنسية (شعبة اللغويات التطبيقية)

6. دكتوراه الفلسفة في اللغة الفرنسية (شعبة الأدب الفرنسي والمقارن)

7. دكتوراه الفلسفة في اللغة الفارسية (شعبة الترجمة)

8. دكتوراه الفلسفة في اللغة الفارسية (شعبة الدراسات الأدبية)

9. دكتوراه الفلسفة في اللغة الفارسية (شعبة الدراسات اللغوية)

10. دكتوراه الفلسفة في اللغة التركية (شعبة الدراسات الأدبية)

11. دكتوراه الفلسفة في اللغة التركية (شعبة الدراسات اللغوية)

12. دكتوراه الفلسفة في اللغة العبرية (شعبة الأدب العبري الحديث)

13. دكتوراه الفلسفة في اللغة العبرية القديمة والوسيطة

14. دكتوراه الفلسفة في اللغة العبرية (شعبة الدراسات اللغوية)

15. دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية والمساحة

16. دكتوراه الفلسفة في التاريخ والحضارة (شعبة التاريخ اليوناني والروماني)

17. دكتوراه الفلسفة في التاريخ والحضارة (شعبة تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم)

18. دكتوراه الفلسفة في التاريخ والحضارة (شعبة التاريخ الإسلامي)

19. دكتوراه الفلسفة في التاريخ والحضارة (شعبة تاريخ العصور الوسطى)

20. دكتوراه الفلسفة في التاريخ والحضارة (شعبة التاريخ الحديث والمعاصر)

21. دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع (شعبة علم الاجتماع)

22. دكتوراه الفلسفة في علم الاجتماع (شعبة الأنثروبولوجيا الاجتماعية)

23. دكتوراه الفلسفة في الدراسات السكانية

24. دكتوراه الفلسفة في الفلسفة (شعبة الفلسفة الحديثة والمعاصرة)

25. دكتوراه الفلسفة في الفلسفة (شعبة الفلسفة اليونانية والإسلامية)

26. دكتوراه الفلسفة في المكتبات والمعلومات.