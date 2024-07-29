تنفيذ حملات لرفع الإشغالات وضبط مركبات "التوك التوك" المخالفة

كتب أحمد حسن

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، حملات لرفع الإشغالات وضبط مركبات " التوك التوك " المخالفة، وإزالة المخالفات بعدة مناطق بتلك المدن، بالتعاون مع الشرطة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن خطة تطوير محيط منطقة الحصري تأتي على رأس أولويات الجهاز للقضاء على العشوائيات بمدينة ٦ أكتوبر، مشيراً إلى تمركز حملة إشغالات بالمنطقة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية لضبط أية مخالفة، فضلاً عن تنظيم حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف أحياء المدينة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شن حملة تحت إشراف المهندس أحمد نمور، نائب رئيس الجهاز للتنمية بالتعاون مع إدارة المرور والأجهزة المعنية، واستهدفت منطقتي الحصري والكفراوي، وأسفرت عن التحفظ على ٢٢ مركبة " توك توك".



وفي العاشر من رمضان، قال المهندس علاء مصطفى، رئيس الجهاز، إن الإدارات المختصة بالجهاز قامت بالتعاون مع شرطة المرافق، بحملة لرفع الإشغالات، استهدفت عدة أماكن بالمدينة، حيث تم إزالة الإشغالات خلف المجاورة ٢٦ طريق شركة أرما، استجابة لشكاوي المواطنين، كما تم إزالة تندة حديد وصاج بردود قطعة سكنية مخالفة بالمجاورة ٥٦ بالحي السابع، وعدد من المحال المخالفة بنفس ذات الحي، بالإضافة إلى رفع إشغالات بالطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، إلي جانب المتابعة اليومية لمنطقة الأردنية وصيدناوى والموقف الإقليمي الجديد.

وأضاف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين بالمحاور والميادين الرئيسية، بالإضافة الى حي الأندلس والحي الثاني عشر، كما تم شن حملة مسائية للقضاء على الإشغالات أسفرت عن رفع إشغالات بالطريق الفاصل بين الحي الثالث الأردنية، مروراً بميدان السنترال امتداد طريق فندق دايموند حتى ميدان مصر الخير.



وفي مدينة بدر، وجه المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز المدينة، بضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، حيث تم شن حملة إزالة للإشغالات بالشارع الفاصل بين المجاورتين الثانية والرابعة بالحي السادس، وتم إزالة عدة إشغالات، ومصادرة مواد بناء بالقطعة ٣٧٤ قطاع ج ، وجارٍ استصدار قرار إزالة للخرسانات المخالفة، كما تم التحفظ على إشغالات من المجاورة الخامسة حي ثالث، وسيارة بيع مشروبات بمدخل المدينة، وسيارة ربع نقل، وعدد ٢ مقطورة مياه، كما تم إزالة إشغالات للباعة الجائلين، والتحفظ على سيارة محملة بالفحم من بدروم القطعة رقم ٢٠٣ مجاوره ثالثة حي ثالث، وإزالة الردود الخلفي للقطعة رقم ٥٧٣ قطاع ب إبني بيتك حي رابع، وتم تحرير محاضر للمخالفين.