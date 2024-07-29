تنحت فى الأعماق.. شاهد فرحة العمال بوصول ماكينات حفر المترو لحدائق الأهرام

كتب سيد الخلفاوى

نشرت الهيئة القومية للأنفاق، صورا من مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، تظهر ماكينات حفر الأنفاق المملوكة للشركات المصرية المنفذة للمشروع، أثناء وصولها إحدى محطات مترو الخط الرابع خلال انتهائها حفر جزء من النفق.

وتظهر الصور فرحة العاملين بالمشروع بنجاحهم فى حفر النفق، حيث اعتلوا ماكينة الحفر رافعين علم مصر وأعلام الشركة المنفذة.

والصور توضح ماكينة الحفر المملوكة لشركة بتروجت أثناء خروجها من النفق والتى نفذت أحد نفقى الخط الرابع للمترو بين محطتى " حدائق الاشجار " و" حدائق الاهرام " حيث قطعت مسافة 1620 مترا.

وتقوم الماكينة بحفر النفق وحقن التربة وتركيب الحلقات الخرسانية لجسم النفق، ويعمل على متنها العديد من المهندسين والعمال والفنيين، وتتم -لأول مرة - فى مصر متابعة ماكينات الحفر متابعة إلكترونية من خلال تطبيق «كونكت»، والذى يتيح متابعة ماكينات الحفر بشكل لحظى ومعرفة أى تفاصيل عن المكان والتشغيل أو الأعطال.

ويعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتى السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية فى مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الازهر والقاهرة الجديدة.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.



الأنفاق فى حدائق الأهرام



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