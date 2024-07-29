تعرف على تفاصيل ميلاد هلال شهر صفر وأول أيامه فلكيا

كتب ـ محمود راغب

أيام معدودة باتت تفصلنا عن بداية شهر صفر لعام 1446 هجريا ، حيث تشير الحسابات الفلكية تكون غرة شهر صفر 1446 هـ فلكياً يوم الاثنين 2024/8/5م.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل ميلاد هلال شهر صفر وأول أيامه، كما يلى:

- يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة والدقيقة 14 بعد الظهر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من المحرم الموافق 2024/8/4م (يوم الرؤية).

- يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 16 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 19 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية).

- في باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 10-20 دقيقة).

- في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (2- 25 دقيقة ماعدا جاكرتا بأندونيسيا التي يغرب القمر فيها قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة

- بذلك تكون غرة شهر صفر 1446 هـ فلكياً يوم الاثنين 2024/8/5م.

يذكر أن نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.