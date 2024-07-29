تطوير ميدان الشهيد أحمد أبو العطا ومدخل شاطئ بورفؤاد ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن الدكتور إسلام بهنساوى، رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، عن سير العمل فى تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهيد طيار أحمد أبو العطا " كوم امبو" ومدخل شاطئ المدينة بالتنسيق مع أشغال هيئة قناة السويس بمحافظة بورسعيد برئاسة المهندس كمال النحاس، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التى تشهدها المدينة، بما يساهم فى الارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفى سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوى على استمرار مجهودات الأجهزة التنفيذية لتجميل ميادين المدينة وذلك لاستعادة الوجه الحضارى لمدينة بورفؤاد أمام الالاف من مواطنيها وزائريها.

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة تلك الميادين وتحويلها لمواقع سياحية مميزة، لاسيما بأن مدينة بورفؤاد تشهد العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى غلى أرضها الأمر الذى يتطلب ظهور كافة الميادين والمحاور المرورية بشكل جمالى وحضاري.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، أن أعمال التطوير تشمل توسعة الميدان ورفع كفاءة مدخل شاطىء المدينة وزيادة معدلات الإضاءة، وتخطيط الشوارع المحيطة ووضع العلامات الإرشادية، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب على أحدث طراز، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بميدان "كوم امبو" ومدخل شاطىء المدينة لتحقيق المظهر الحضارى والجمالى اللائق، وفقًا لخطة زمنية محددة والتنسيق بين القائين على العمل وذلك ضمن خطة المدينة لرفع كفاءة منظومه الطرق ولتيسير حركة مرور السيارات والمشاة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



تطوير مدخل الشاطئ



جانب من الأعمال