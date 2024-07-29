تحرير 36 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة فى حملات الغربية

الغربية - محمد طارق

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة في الساعات المبكرة من اليوم على المخابز البلدية في قرية الراهبين وقرية محلة زياد ومدينة سمنود، حيث تشكلت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة سمنود، وتمكنت الحملة من تحرير 36 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية محضر نقص وزن 12 جراما بمخبز بقرية الراهبين بمركز سمنود، ومحضر لمخبز اخر بناحية الراهبين نقص وزن 17 جرام، كما تم تحرير 3 محاضر لـ 3 مخابز نقص وزن، وكذا محضر عدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير محضر لمخبز بقرية محلة زياد نقص وزن 13 جراما ومخبز آخر بالقرية نفسها عدم نظافة أدوات العجين ،فضلا عن ضبط 2 مخبز مغلق بمحلة زياد.

كما تمكنت مديرية الصحة من تحرير 8 محاضر عدم وجود شهادة صحية، 9 محاضر نقص اشتراطات صحية، كما تمكنت هيئة سلامة الغذاء من تحرير 9 محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الحملات التفتيشية المكبرة والتي تبدء عملها يوميا من الخامسة فجرا، لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة لإيصال رغيف الخبز بأفضل جودة للمواطنين مؤكدا علي بذل كافة الجهود لإنتاج رغيف ينال رضا المواطن.

وأِشار الجندي ان رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.