بكين: إجلاء 3832 شخصا إثر تصدع سد على نهر فى مقاطعة هونان بوسط الصين

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ذكرت السلطات المحلية الصينية اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء 3832 من السكان بعد حدوث صدع في سد على نهر في مقاطعة هونان بوسط الصين أمس الأحد.

وأوضح مقر مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف بمدينة شيانغتان - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن الصدع حدث في سد على نهر جيوانشوي ببلدة ييسوخه في محافظة شيانغتان بالمدينة، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن، مبينا أن 1205 أشخاص، بمن فيهم الشرطة المسلحة والميليشيات ورجال الإنقاذ المحترفون، تم حشدهم للاضطلاع بأعمال الإنقاذ والإغاثة، بمساعدة أكثر من 1000 مسؤول محلي وعضو في الحزب.

وقال المسؤولون إنه تم إنشاء مآو مؤقتة في 4 مدارس محلية لإيواء السكان الذين تم إجلاؤهم من قريتي شينتانغ وشينهو، فيما اختار معظمهم الإقامة لدى أقاربهم وأصدقائهم.

وأفادت وزارة إدارة الطوارئ الصينية أول أمس السبت بأن مقاطعة هونان ستشهد عواصف مطيرة شديدة وستشهد أجزاء منها "عواصف مطيرة شديدة للغاية من مساء السبت إلى يوم الاثنين" بسبب تأثير الإعصار "غايمي".