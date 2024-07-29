انطلاق سباقات الهجن بالعلمين.. يتنافس فيها 1600 جمل غدا

العلمين - محمد حسين

تشهد مدينة العلمين يومي الثلاثاء والأربعاء، القادمين فعاليات جديدة من سباقات الهجن على أرضية ميدان السباقات بقرية سيدي عبد الرحمن، وأعلن المستشار عيد حمدان المزيني، رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن هذه الفعاليات تنظم بدعم من اتحاد الهجن الإماراتي.

وأوضح المستشار عيد حمدان، أن السباق سجل للمشاركة فيه هجانة من كل المحافظات، حيث بلغ عدد الهجن المسجلة نحو 1600هجن ستخوض المنافسة.

وأضاف الشيخ سلامة إبراهيم أبو الندا، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، أن السباق سيبدأ يوم الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء بعدد 32 شوطا، مشيرا إلى أنه خصصت الأشواط بحسب السن لكل جمل مشارك، حيث تتضمن الانطلاقة صباح الثلاثاء 10 أشواط، ثم تتواصل في الفترة المسائية بعدد 9 أشواط، وتستكمل في اليوم الثاني بعدد 9 أشواط خلال الفترة الصباحية و4 أشواط خلال الفترة المسائية.

وقامت لجنة فنية من الاتحاد الإماراتي للهجن بزيارة ميدان سباقات الهجن بالعلمين لمراجعة التجهيزات والتأكد من مطابقتها لضوابط رياضة الهجن المعروفة.

وبدأت الاستعدادات لانطلاقة السباق منذ الثلاثاء الماضي بعد إعلان الاتحاد المصري للهجن عن البطولة وفتح باب المشاركة للهجانة.

واستقبل الميدان هجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، السويس، مطروح، الوادي الجديد، الأقصر، المنيا، القاهرة، والجيزة.

رافق الهجانة في رحلة الوصول لميدان سباق الهجن بالعلمين ملاكها ومدربيها والقائمين على خدمتها، حيث نصب الجميع الخيام حول منطقة السباق وأخضعوا هجنهم المشاركة لتدريبات ورعاية غذائية وبيطرية استعداداً للتنافس.



