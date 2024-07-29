القومية للأنفاق: لا صحة لهدم جزء من أحد مشروعى مونوريل شرق النيل

كتب: سيد الخلفاوى

أصدرت الهيئة القومية للانفاق بيانا إعلاميا نفت فيه ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعى بخصوص هدم جزء من أحد مشروعى (مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائى الخفيف (السلام – العاصمة الادارية) وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما فى العاصمة الإدارية الجديدة حيث ادعى الخبر وقوع المشروعين فى مستوى واحد.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ويهدف إلى تضليل الرأى العام وإثارة البلبلة. كما توضح الهيئة الحقائق التالية:

1. تم التخطيط لإنشاء المشروعين من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وكبرى المكاتب الاستشارية العالمية ضمن خطة وزارة النقل للتوسع فى مشروعات النقل الاخضر صديق البيئة

2. تم التخطيط لربط العاصمة الادارية بالقاهرة الكبرى والمدن الجديدة شرق مدينة القاهرة كما تم التخطيط لربط خطوط شبكة النقل السككى ذات الجر الكهربائى فى محطات تبادلية يتم من خلالها تبادل خدمة نقل الركاب للتيسير على المواطنين ومن اهم هذه المحطات التبادلية محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى يتم تبادل الخدمة فيها بين القطار الكهربائى الخفيف ومونوريل شرق النيل بعدها يتجه القطار الكهربائى الخفيف فى مرحلته الثالثة إلى محطة المحطة المركزية التبادلية للخط الاول من شبكة القطار الكهربائى السريع مرورا بكاتدرائية الميلاد ثم القيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية العالمية، بينما يتجه مونوريل شرق النيل إلى محطة العدالة مرورا بالحى الحكومى ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية.

وتمت دراسة المشروعين فى نفس الفترة الزمنية وتحت اشراف جهة واحدة وهى الهيئة القومية للأنفاق والتى تمتلك خبرة كبيرة فى مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات النقل ذات الجر الكهربائى، ويتم اعداد التصميمات طبقا لأعلى المواصفات العالمية مع مراعاة كافة مسارات المشروعات الاخرى سواء القائمة أو الجارى تنفيذها والمخططة ويتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة بشأنها فعلى سبيل المثال فقد تم تنفيذ عدد من كبارى السيارات بعد تنفيذ مشروع المونوريل.

3. تؤكد الهيئة أنه قد روعى أثناء تصميم المسارات للمشروعين نواحٍ واعتبارات هندسية وفنية فى ضوء نتائج دراسات النقل التى يتم اعدادها لتدقيق مسار المشروع. ولقد تم تحديد نقاط التقاطع بمنتهى الدقة طبقاً للمواصفات العالمية وكذا تحديد المسافة الرأسية بين سكتى القطار الكهربائى الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل (منسوب كمرات المونوريل...، منسوب مسار القطار الكهربائى الخفيف...) مع الاخذ فى الاعتبار متطلبات التشغيل والأمان حسب المواصفات العالمية

4. قريبا سيرى جمهور المواطنين مرور مونوريل شرق النيل اسفل مسار القطار الكهربائى الخفيف عند البدء فى اختبارات التشغيل المونوريل فى اكتوبر القادم

5. تهيب الهيئة القومية للأنفاق السادة المواطنين عدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التى يقصد منها اثارة البليلة وتضليل الرأى العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية الانفاق



جانب من الكوبرى



تقاطع الكبارى