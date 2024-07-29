وكالات

أفادت صحيفة Parisien الفرنسية بأنه تم العثور على رسالة لوزارة الداخلية الفرنسية تحتوى على فيروس "الطاعون"، موجهة إلى وزيرها جيرالد دارمانين.

وتم العثور على الرسالة في مكتب البريد بمركز الفرز بإقليم كوت دور، وأكدت الصحيفة أنه تم العثور في الرسالة على مسحوق أسود ناعم، حسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وفحص الخبراء المسحوق الموجود بالداخل في وحدة الشرطة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية والمتفجرات، وكشفت الاختبارات عن وجود فيروس "الطاعون" في الرسالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن محتويات الرسالة أُرسلت لاحقًا إلى معهد باستور لإجراء المزيد من الفحوصات. وستعلن النتائج النهائية مساء غدًا الاثنين.