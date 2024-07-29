الصناعة والنقل: لا وجود لحسابات على مواقع التواصل تخص الفريق كامل الوزير

كتب إسلام سعيد - سيد الخلفاوى

أصدرت وزارتا الصناعة والنقل بياناً إعلامياً تنفيان فيه وجود أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" يخص الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار البيان إلى أن الحسابات المنسوبة إلى الفريق كامل الوزير مثل الحسابات الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت مسميات مختلفة لا تخص الفريق كامل الوزير، والذي لا يوجد له أي حساب رسمي باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أنَّ وزارتي الصناعة والنقل غير مسئولتين عما ينشر بهذه الحسابات المزيفة من أخبار وان أي تصريحات يتم نسبها إلى الوزير على هذه الصفحات التي تدعي أنَّها تخص الفريق مهندس كامل الوزير لم يصرح بها الوزير، وأن أي تواصل يقوم به مسئول كل صفحة مدعياً أنه الفريق كامل الوزير غير صحيح وانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة هذة الادعاءات والاكاذيب.

وأكّد البيان أنَّ أخبار وتصريحات الفريق مهندس كامل الوزير يتمّ نشرها على المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارتي الصناعة والنقل وعلى الموقعين الرسميين للوزارتين.