الجامعة العربية: قرار العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال خطوة مهمة

كتب ـ بيشوى رمزى

قال نبيل الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية هي على رأس الاولويات التي تضعها جامعة الدول العربية على عاتقها منذ عقود طويلة من الزمن.

وشدد، خلال كلمة أمام الدورة 54 للجنة حقوق الإنسان العربية المنعقد اليوم الاثنين بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، على أهمية الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال، موضحا أنه على الرغم من كونه أمرا مسلما به إلا أنه خطوة على الطريق نحو تحقيق أهداف الفلسطينيين المشروعة في بناء دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الدول العربية في إطار تحديث منظومة حقوق الإنسان، موضحا أن الميثاق العربي لحقوق الانسان وما تلاه من استراتيجيات وضعت حجر الأساس في هذا المجال.