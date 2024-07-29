البنتاجون يعلن عن حزمة دعم عسكرى إلى أوكرانيا بأكثر من 1.7 مليار دولار

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الاثنين عن حزمة مساعدات أمنية إضافية لتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية الحرجة لأوكرانيا، على أن تشمل ما قيمته أكثر من 1.7 مليار دولار من المعدات والذخائر العسكرية.



وأوضح البنتاجون في بيان أن المساعدات تشمل التفويض الرئاسي من البيت الأبيض اليوم لتقديم حزمة دعم إلى أوكرانيا قيمتها 200 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية أساسية تتضمن صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي؛ وذخائر لأنظمة الصواريخ والمدفعية المختلفة؛ وأسلحة مضادة للدبابات.



وأشار إلى حزمة كبيرة أخرى من الدعم العسكري باستخدام حوالي 1.5 مليار دولار من أموال مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا (USAI)، على أن تتضمن هذه الحزمة قدرات لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والأسلحة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى التمويل لدعم المعدات التي تعهدت بها الولايات المتحدة سابقًا.



ولفت البنتاجون إلى أن حزمة الدعم الجديدة تحتوي على ذخائر لأنظمة الصواريخ المتقدمة أرض-جو (NASAMS)، ذخائر الدفاع الجوي قصيرة ومتوسطة المدى، صواريخ RIM-7 للدفاع الجوي، معدات الحرب الإلكترونية، ذخيرة لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، قذائف مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم، وقذائف هاون عيار 120 ملم، وذخائر جوية دقيقة، وصواريخ تاو الموجهة (TOW)، وأنظمة جافلين وAT-4 المضادة للدروع، وأسلحة صغيرة، ومواد متفجرة ومعدات وذخائر مدمرة، وأنظمة اتصالات آمنة، وخدمات التصوير بالأقمار الصناعية، وقطع غيار للمعدات العسكرية، وغيرها من المعدات المساعدة.



وذكر بيان البنتاجون أن هذه المساعدات هي الحزمة الـ20 التي تقدمها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا، والدفعة الـ62 من المعدات التي سيتم توفيرها من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس 2021، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حوالي 50 حلفائها وشركائها لضمان حصول الجيش الأوكراني على القدرات العسكرية اللازمة لمحاربة روسيا.



ووقع بايدن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، مذكرة لتفويض وزير الخارجية أنتوني بلينكن لتقديم مساعدات بقيمة 270 مليون دولار إلى أوكرانيا، تنقسم إلى دعم عسكري قيمته 200 مليون دولار، بالإضافة 70 مليون دولار أخرى تقدم بشكل منفصل كمساعدات إلى أوكرانيا.



كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن بلاده تنتظر وصول 3.9 مليار دولار من الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، كأول دفعة من الدعم المباشر للميزانية، وذلك من إجمالي 7.85 مليار دولار.