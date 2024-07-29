البابا تواضروس يستقبل طلاب جامعة سوهاج بالكاتدرائية الأرثوذوكسية.. صور

سوهاج محمود مقبول

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وفد جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وذلك خلال زيارته الودية، للمقر البابوي بالقاهرة، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونيافا الأنبا باخوم مطران سوهاج، ونخبة من عمداء الكليات ووكلائهم، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وكوكبة من طلبة وطالبات الجامعة.

وقد استهل رئيس الجامعة اللقاء، بتقديم أسمي كلمات الشكر والإمتنان لقداسة البابا تواضروس الثاني علي حفاوة الاستقبال لأبناؤه الطلبة والوفد المرافق له، مؤكداً على أهميةً تلك اللقاءات ومدي تأثيرها فى انعكاس علاقة المحبة والأخوة التى تجمع بين قطبي الأمة، وتؤكد عمق تمسكنا فى نسيج وطني واحد، وهذا الذي يؤكد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية.

وقال النعماني ان البابا تواضروس استطاع بكل ما يملكه من حكمة وبصيرة أن يتحمل مسئولية الكنيسة المصرية، ويتخطي العديد من الأزمات والتحديات التى مرت على الدولة المصرية، مثمناً استقبال قداسة البابا لوفد الجامعة والذي يعد الأول من نوعه علي مستوي جامعات الصعيد.

وأكد النعماني علي ان الجامعة تربطها علاقات المحبة والود والتعاون بالكنيسة في سوهاج سواء علي المستوي الانساني والاجتماعي والخدمي من الندوات والزيارات خلال الأعياد والمتاسبات الدينية والاجتماعية، مقدماً شكره للأنبا باخوم والذي يحرص علي المشاركة بالندوات التي تنظمها الجامعة بحضور عدد من الشخصيات الدينية البارزه مثل فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام والدكتور اسامة الازهري وزير الاوقاف،.

ومن جانبه، رحب قداسة البابا تواضروس الثاني، بوفد الجامعة الموقر، مشيداً بالتعاون المثمر بين الكنيسة والجامعة وعلاقات الإخاء والصداقة التى تربط بينهما، مشيراً إلى أن مثل تلك الزيارات تساهم بشكل كبير فى تقوية وتوطيد علاقات الود والتقارب، معرباً عن اعتزازه بمحافظة سوهاج واهلها والذي امضي جزءاً من طفولته علي ارضها، داعياً الطلاب الي ضرورة التحلي بروح المحبة والتسامح والجد والاجتهاد خلال مسيرتهم التعليمية، مشيراً الي أننا نعيش حول نهر النيل الذي نأخذ منه أربعة أشياء، هي المياه، والطبيعة الهادئة، وروح العبادة والوحدة الوطنية الطبيعية التي نسميها المحبة الوطنية، حيث أننا كلنا نشترك في حب الوطن.

وفي ختام حديثه وعد البابا تواضروس الطلاب بزياره قريبه لجامعة سوهاج، والتي شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الانجازات، لاعداد جيل واعي محباً لوطنه.

ومن جهته رحب الانبا. باخوم بوفد جامعة سوهاج مؤكدًا على أن مثل هذه الزيارات تزيد من التقارب وبالتالي توجد روح المحبة بين المصريين ، مشيداً بعلاقات الود والتعاون القوية مع جامعة سوهاج ورئيسها الدكتور حسان النعماني،

وفي نهايه اللقاء أهدي قداسه البابا تواضروس الثاني الدكتور حسان النعماني مجسم "مسلة"، منحوت عليها اسم مصر بكل اللغات التي تعبر عن عراقة 100 شخصية قبطية علي أرض مصر، الي جانب توزيع عدد من الكتب والهدايا علي الوفد الطلابي، كما تبادل رئيس الجامعة وقداسة البابا الدروع التذكارية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بتلك الزيارة وحفاوة الاستقبال داخل مقر الكنيسة، ومدي التقارب والالفة بين قطبي الدولة المصرية وهو ما يعد دليلاً على قوة ، ووحدة الشعب المصري، وتآلفه.



رئيس الجامعة متحدثا بحضور قداسة البابا



رئيس الجامعة ونوابه



رئيس جامعة سوهاج والنواب



صورة تذكارية مع قداسة البابا



طلاب الجامعة بالزيارة



طلاب مشاركين



طلاب وطالبات الجامعة



عمداء الكليات



قداسة البابا متحدثا



قداسة البابا مع وفد جامعة سوهاج



قداسة البابا يلقى كلمته



نائب رئيس الجامعة والعمداء