الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. 5 طعون مقدمة فى قرار السلطة المستقلة للانتخابات

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أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية زيادة عدد الطعون التى تقدم بها المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية إلى 5 طعون، وذلك بعدما تم رفض ملفاتهم من قِبَل السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات يوم الخميس الماضى.



تجدر الإشارة إلى أن السلطة الجزائرية للانتخابات أعلنت تمكُّن 3 مرشحين من استيفاء الشروط المحددة فى القانون، وذلك من أصل 16 راغبًا فى الترشح.



ويتعلق الأمر بكل من المرشح الحر عبد المجيد تبون، وكذلك مرشح حزب حركة مجتمع السلم عبد العالى حسانى شريف، ومرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.



كانت المحكمة الدستورية الجزائرية قد باشرت يوم الخميس الماضى دراسة ملفات المرشحين واستقبال الطعون قبل إعلانها رسميًا القائمة النهائية للمرشحين فى مدة أقصاها 7 أيام، وذلك عقب إعلان السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.