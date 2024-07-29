اليوم السابع
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الإثنين، 29 يوليو 2024 06:59 م
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إذاعة جيش الاحتلال: المعتقل المعذب داخل قاعدة سديه تيمان اعتقل من غزة قبل أسابيع

الإثنين، 29 يوليو 2024 05:49 م
إذاعة جيش الاحتلال: المعتقل المعذب داخل قاعدة سديه تيمان اعتقل من غزة قبل أسابيع معتقلات اسرائيلية
رامى محيى الدين

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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن المعتقل الذي تعرض للتعذيب داخل قاعدة سديه تيمان اعتقل من قطاع غزة قبل أسابيع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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