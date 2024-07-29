محمد جمال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن أمطار غزيرة وسيول تجتاح مدينة كسلا شرقى السودان.

وفاقمت الفيضانات التى تعرضت لها ولايات سودانية من معاناة النازحين السودانيين الفارين من المعارك ممن يقطنون مراكز ومخيمات الإيواء، وقد أعلنت وزارة الصحة الاتحادية السودانية ، وفاة 12 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بعدد من ولايات الشرق خلال الساعات الماضية.

وبحسب صحيفة تريبون سودان، غمرت أمطار غزيرة، خيام النازحين في ثلاث من دور الإيواء بمدينة كسلا والتي تستضيف عشرات الآلاف من المشردين بسبب الحرب، وارتفعت أعدادهم خلال الشهر الفائت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة في ولاية سنار.

وعقد مركز عمليات الطوارئ الصحية اجتماعاً طارئاً للتداول حول كارثة الأمطار والسيول في ولايتي كسلا والقضارف، برئاسة وزير الصحة السودانى هيثم محمد إبراهيم، بحضور مكتب منظمة الصحة العالمية بالسودان، شبل صبحاني، بالإضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في القطاع الصحي.

وقال وزير الصحة الاتحادي السودانى هيثم محمد إبراهيم في تصريح صحفي عقب الاجتماع إنه تم تسجيل 12 حالة وفاة.