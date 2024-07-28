8 معلومات عن مصنع معالجة وتدوير المخلفات بقنا

كتبت منال العيسوى

تبذل وزارة البيئة مجهودا كبيرا فى ملف البنية التحتيه لمنظومة المخلفات، من تطوير ورفع كفاءة وإنشاء محطات وسيطة ومصانع للمخلفات من فرز وتدوير ومعالجة وآخرها مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا،الذى افتتحته وزيرة البيئة منذ أيام .

خلال هذا التقرير سيتم رصد أبرز 8 معلومات عن مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا.

1- مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا تم رفع كفاءته من خلال مدخلات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة.

2- تم توريد وتركيب خط معالجة وتدوير لمصنع مركز نجع حمادى بقنا لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل RDF .

3- الطاقة الاستيعابية لمصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا 400 طن يومى.

4- مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا يخدم مراكز ابو تشت ، فرشوط ، نجع حمادى والوقف والقرى المجاورة.

5- تم توريد وتركيب ماكينة تفتيح الأكياس والمنخل الدوار والفاصل الهوائي لمصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا.

6- تعمل ماكينة تفتيح الأكياس بمصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا على تيسير عمليات الفصل بالمنخل الدوار وانتاج الوقود البديل بواسطة الفاصل الهوائى.



7- يقع مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا على مساحة 5 افدنة.

8- يهدف مصنع المعالجة والتدوير بمركز نجع حمادى بقنا الى خفض حجم المخلفات التى سيتم التخلص منها فى موقع الدفن المخصص لها.

جدير بالذكر أنه تم تسليم مصنع دار السلام للمعالجة والتدوير بسوهاج والذى تبلغ مساحته ١١ فدانا بطاقة استيعابية ٣٢٠ طن/يوم بتكنولوجيا كورية ليخدم مدينة دار السلام بسوهاج.