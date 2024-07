4 مشروعات فائزة في مسابقة مشروعات الطلاب المبتكرين بدمياط

دمياط معتز الشربيني

انتهت لجنة المحكمين من عملها بتحكيم المعرض المحلى لمحافظة دمياط، للمسابقة الوطنية لشباب المبتكرين من طلاب التعليم ما قبل الجامعي 2024 والتي انتهت بفوز 4 مشروعات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتي يمثلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وتم بمركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة بمشاركة (14) مشروع للطلاب المبتكرين فى مجالات الطاقة والبيئة والأنظمة البرمجية والروبوتات وتم تأهل عدد (4) مشروعات لتمثيل محافظة دمياط بالمسابقة النهائية على مستوى الجمهورية.

و تشكلت لجنة التحكيم من أساتذة جامعة دمياط : الدكتور جمال محمد بحيرى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، الدكتور أحمد أجمد الحربي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، الدكتور على حسن الباز كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، الدكتور محمد عكاشة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، الدكتور تامر زكريا عمارة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، الدكتور ناردين بوليس كلية الزراعة، الدكتور محمود محمد خليفة كلية الزراعة، الدكتور أحمد عبدالسميع كلية الزراعة، الدكتورة دعاء حافظ كلية العلوم، الدكتور محمود عبدالهادى كلية الهندسة، الدكتور محمد ممدوح عبد الخالق ممثل صندوق رعاية المبتكرين، محمد محرم عسيلى منسق المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين بمحافظة دمياط.

المشروعات التى تم تصعيدها :

المشروع الأول : Amputees Mobility Empowerment Chair

( فى مجال الروبوتات ) الطالبان : همسه انور عبدالعزيز صالح / كريم محمد مسعد سلامة

المشروع الثانى : Discovery Ambassadors ( فى مجال البيئة) الطالبان عبد الرحمن موسى / رنا شلبي

المشروع الثالث : The Intelligent Integration for Sustainability: the Role of the Black Soldier Fly in Building a Sustainable Green Economy Supported by Ai and IoT. ( فى مجال البيئة ) جودى وائل شطا / روفان أحمد الشهاوى.

المشروع الرابع : Integrating hyper ledger fabric , AI , ML EHR( فى مجال الأنظمة البرمجية ) يحيى محمد رمضان ابوخليفة /يوسف محمد رمضان ابوخليفة