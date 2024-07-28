2.5 مليون برميل يوميا صافى الصادرات النفطية الأمريكية للنفط الخام والمنتجات

كتبت -مروة الغول

استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في كونها مستورد صافي للنفط الخام ومصدر صافي للمنتجات النفطية خلال الربع الأول من عام 2024، هذا وقد بلغ صافي الصادرات النفطية الأمريكية تشمل النفط الخام والمنتجات النفطية نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مقارنة بصافي صادرات نفطية بلغ نحو 2.7 مليون برميل يوميا خلال الربع السابق ونحو 1.9 مليون برميل يوميا خلال الربع المماثل من العام الماضي وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك ".

وعلى جانب الصادرات، انخفضت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال الربع الأول من عام 2024 بنحو 198 ألف برميل يوميا أي بنسبة 4.4% مقارنة بمستويات الربع السابق لتصل إلى نحو 4.3 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع بنحو 72 ألف برميل يوميا على أساس سنوي.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات النفط الخام الأمريكية تتلقى دعماً من طلب دول أوروبا التي تسعى لتعويض النفط الخام الروسي الخاضع للعقوبات بسبب التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، حيث تشير تقديرات Bloomberg إلى ارتفاع شحنات النفط الأمريكية إلى أوروبا لتصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في شهر مارس 2024 ،كما كان لإدراج خام غرب تكساس الوسيط في مؤشر خام برنت العام الماضي، دوراً في ارتفاع الصادرات إلى دول أوروبا.

كما انخفضت الصادرات الأمريكية من المنتجات النفطية بحوالي 64 ألف برميل يوميا ، أي بنسبة %1 مقارنة بمستويات الربع السابق، متأثرة بضعف نشاط المصافي، لتبلغ حوالي 6.3 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بحوالي 238 ألف برميل يوميا مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق.



