اليوم السابع
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وزير العمل: حريصون على التواصل مع ممثلي العمال العرب في كل القطاعات

الأحد، 28 يوليو 2024 11:38 ص
وزير العمل: حريصون على التواصل مع ممثلي العمال العرب في كل القطاعات وزير العمل يستقبل الوفد الأردني
كتبت ـ آية دعبس

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استقبل محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من النقابة العامة للعاملين بالبترول والكيماويات الأردنية برئاسة خالد محمد الزيود .

حيث أكد الوزير على حرصه للتواصل مع ممثلي العمال العرب في كل المجالات والقطاعات، باعتبارهم جزءا رئيسيا من ثلاثية العمل والإنتاج، التي تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، مؤكدا على دور العمال في البناء والتنمية.

من جانبه، تقدم الوفد الأردني بالتهنئة الصادقة إلى الوزير جبران على ثقة القيادة السياسية في مصر، وتعيينه وزيرا للعمل، مثمنين دور وجهود الوزير، كنقابي قبل أن يكون وزيرا، كرئيس للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وللنقابة العامة للبترول، وذلك في دعم وحدة الحركة النقابية العربية، وتضامنها في كل القضايا والملفات المشتركة.

شارك في اللقاء شاكر محمد العبد نائب رئيس النقابة العامة للبترول والكيماويات، وسالم مصطفى الحباشنة أمين صندوق النقابة العامة للبترول والكيماويات في الأردن.. ومن مصر عايدة محي الدين الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول.







وزير العمل

وزارة العمل

اتحاد العمال العرب



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