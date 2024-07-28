وزير الإسكان: 4 أجهزة مدن جديدة تشن حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات

كتب أحمد حسن

واصلت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبني سويف الجديدة، والشروق، حملات رصد وإزالة مخالفات البناء والإشغالات، بالتعاون مع شرطة التعمير، وذلك في إطار منع الظواهر العشوائية، والحفاظ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.

صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفة بناء، وهذه تعليمات واضحة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وكل قرارات الإزالة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرا إلي أن مواجهة مخالفات البناء، ومنعها في المهد، يعد أحد المعايير المهمة في تقييم رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وفي هذا السياق، صرح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بأن لجنة الإشغالات والتعديات بالتعاون مع شرطة المرافق، قامت بشن حملة لضبط التجاوزات البنائية المخالفة بالمدينة، مضيفاً أن الحملة استهدفت منطقة ابني بيتك، وأسفرت عن إيقاف وإزالة أعمال بناء ردود وتعلية مخالفة لعدد 5 قطع أراضٍ سكنية بالحي الرابع عشر، والتحفظ على مواد البناء المستخدمة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الحملة تمكنت من إزالة ورفع كافة الشَّدات الخشبية المخالفة بالإضافة إلى رفع كافة إشغالات المحال المخالفة بالحى الرابع عشر.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار التواجد اليومي بمنطقة الموقف الإقليمي الجديد، مهيباً بأصحاب قطع الأراضي الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، والبناء طبقاً للتراخيص، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة العاشر من رمضان.

ووجه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، باستمرار متابعة ورصد وإزالة أي مخالفة في مهدها، منوهاً عن أن حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٩١ الحى الأول، المجاورة الأولى.

وقال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بمدينة بني سويف الجديدة، قام بشن حملة لإزالة أعمال المباني المخالفة لقطع الأراضي بالمدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة مخالفة بناء بغرف السطح بقطعة الأرض رقم 182 بالمجاورة الخامسة بالحي السكني الأول بالمدينة، وتم التحفظ على الونش والأخشاب المعدة للاستخدام في المخالفة وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.

وفي سياق متصل، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة إزالة المبانى المخالفة تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحي الثالث شرق المدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية، كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وفي هذا الإطار، طالب رؤساء أجهزة تنمية مدن العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبني سويف الجديدة، والشروق، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.