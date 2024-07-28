وزارة النقل: محور "الزقازيق- السنبلاوين" يربط 3 محافظات بطول 38 كم

كتب سيد الخلفاوى

أكدت وزارة النقل ، الانتهاء من محور "الزقازيق- السنبلاوين" بنسبة 100 % ، موضحه أن طول المحور يبلغ 38 كم بعرض 25 متر و3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبري و38 نفق و4 برابخ).

والطريق يربط بين محافظات "الشرقية والدقهلية ودمياط" والطريق الدولي الساحلي، كما يساهم في تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.

وأشارت وزارة النقل، إلى أهمية الطريق فى الربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولى الساحلى وكذلك مساهمته فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات بما ينعكس على المستوى المعيشى للمواطنين بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية .



