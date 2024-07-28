واشنطن بوست: ترامب وهاريس يصارعان للتعامل مع تحول السباق الرئاسي الأمريكي

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن المرشحين فى سباق الانتخابات الأمريكية، الجمهورى دونالد ترامب، والديمقراطية (المحتملة) كامالا هاريس يواجهان تحول فى هذا السباق، حيث أعلن الديمقراطيون المتحمسون تأييدهم لدخولها المتأخر إلى الانتخابات، بعد انسحاب الرئيس جو بايدن، فى حين سارع ترامب وحلفائه إلى تكثيف هجماتهم عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين تحولوا فى الأيام التي تلت انسحاب بايدن من اليأس إلى الابتهاج مع موجة من التبرعات والتطوع والمنشورات الساخرة، فى الوقت الذى يكافح فيه الجمهوريون للتكيف مع خروج بايدن والاستقرار على رسالة واضحة فى التعامل مع هارس مع تبقى 100 يوم فقط على الانتخابات.

وخلال تجمع انتخابى فى ولاية مينسوتا أمس السبت، قال ترامب، فيما يتعلق بترشحه أمام بايدن أم هاريس، إن جو سيظل دائما خياره الأول، بينما ستكون هاريس خياره الثانى.

وفى الكلمة التي ألقاها فى مؤتمر عن البيتكوين فى ناشفيل، قال إنه يترشح ضد شخص معدل ذكائه منخفض، وهى هاريس، وهو نفس التعبير الذى استخدمه لوصف بايدن.

وفى وقت لاحق، قال ترامب فى تجمع بسانت كلود إن هاريس هي ضحيته الجديدة وسخر من ضحكتها، وقال: إنهم يحاولون تحويلها إلى، دعونا نقول مارجريت ثاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، لا أعتقد ذلك. لن يحدث هذا. مارجريت ثاتشر لم تكن تضحك هكذا، أليس كذلك؟ هل كانت تضحك؟ لو كانت تفعل لم تكت لتكون مارجريت ثاتشر، الأمر بسيط.

وأظهر استطلاع رأى جديد أجرته صحيفة وول ستريت جورنال إن 49% من الناخبين المسجلين قالوا إنهم يدعمون ترامب مقابل 47% أيدوا هاريس، فى حين كان الفرق بين ترامب وبايدن ست نقاط لصالح الأول فى نفس الاستطلاع الذى أجرى قبل انسحاب الرئيس الأمريكي. بينما أظهرت استطلاعات رأى جديدة أجرتها فوكس نيوز فى ولايات "أرض المعركة" أن المرشحين متقاربين فى ميتشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن. وتقدمت هاريس بفارق 6 نقاط فى ولاية منيسوتا.