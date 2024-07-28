مسؤولون أمريكيون: إدارة بايدن قلقة من نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله

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قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة الرئيس جو بايدن، تشعر بقلق بالغ من أن يؤدي الهجوم الصاروخي الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا في مرتفعات الجولان (المحتل)، إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.

وأعرب المسؤولون - في تصريحات لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الأحد، عن شعورهم بالقلق من أنه بدون وقف إطلاق النار في غزة، تزيد احتمالات نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية وجر الولايات المتحدة إلى الصراع بشكل أكبر.

وأضاف المسؤولون أن الإدارة الأمريكية كانت قلقة منذ عدة أشهر من أن كل من إسرائيل وحزب الله يخطئان في التقدير مع تصعيد خطابهما والقتال على الأرض بينما يعتقدان أن بإمكانهما تجنب حرب شاملة.

وقال أحد المسؤولين لـ"أكسيوس": "ما حدث قد يكون الشرارة التي كنا قلقين بشأنها وحاولنا تجنبها لمدة 10 أشهر".