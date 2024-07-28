غانا تدشن أضخم محطة للطاقة الشمسية على الأسطح في إفريقيا

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دشنت دول غانا في مدينة تيما أكبر محطة للطاقة الشمسية على الأسطح في القارة الإفريقية بمساحة 95.745 متر مربع أي ما يعادل 20 ملعبًا لكرة القدم.



وذكر موقع (بيزنس إنسايدر)، المتخصص بالشأن الإفريقي، أنه تم بناء مشروع الطاقة الشمسية، الذي مولته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لتوليد 24.7 جيجاوات/ساعة من الطاقة النظيفة سنويًا، حيث تبلغ تكلفة بنائه 17 مليون دولار.



وأوضحت تقارير إعلامية أن العملاء في المنطقة الصناعية لمنطقة تيما الحرة سيحصلون على الكهرباء من الطاقة الشمسية من خلال هذه المحطة.



ومن جانبه..قال وزير الدولة للطاقة هربرت كراباه - على موقع (إكس) - "بقدرة تبلغ 16.82 ميجاوات، يساهم هذا المشروع في رؤيتنا لبناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة لشعبنا"، موجهًا شكره لمؤسسة التمويل الدولية لتمويل المشروع، وحث المؤسسة على تقديم مساعدة مماثلة لمشروعات الطاقة الشمسية الخاصة الأخرى.



وفي السياق، أوضحت مصادر أن أعمال البناء والتوصيل والتركيب الخاصة بالمشروع تقع على عاتق المهندسين والموظفين الغانيين.

وكانت دولة غانا قد أطلقت، في يونيو الماضي، أكبر نظام للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في غرب إفريقيا.