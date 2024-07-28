على شاشات المتحدة.. انطلاق سهرات "حد النجوم" من قلب مهرجان العلمين

تنطلق اليوم الأحد، سهرات "حد النجوم" من قلب مهرجان العلمين الجديدة، حيث يلتقي كبار الإعلاميين مع باقة من كبار نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي، وذلك على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحياة وcbc وdmc وon، القنوات الرياضية.

تتناول اللقاءات الحديث مع نجوم الفن والرياضة حول حوارات مشوارهم الممتد وذكرياتهم وأنشطة المهرجان الفنية والرياضية وغيرها، إضافة إلى الهوية المصرية وبناء الإنسان والثقافة وصناعة الوعي وغيرها من الأمور.

وتقدم السهرة على شاشة dmc الإعلامية ريهام السهلي، فيما تقدمها على شاشة قناة ON، الإعلامية شريهان أبو الحسن، أما الإعلامية منى عبد الغني تقدم السهرة على CBC، فيما تقدم السهرة على شاشة الحياة الإعلامية لبني عسل، أما القنوات الرياضية، البداية ستكون مع كابتن حازم إمام.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.