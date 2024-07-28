سفير اليابان يشهد حفل مشروع "تعزيز إنتاجية وحدة المياه فى الزراعة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمدسليمان

شهد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، والسفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، اليوم الأحد، فعاليات حفل مشروع "تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة" وتكريم المشاركين في المدارس الحقلية الزراعية بـ6 مراكز تضمنت "بلطيم، الحامول، مطوبس، كفر الشيخ، سيدى سالم ودسوق"، بقرية بوريد بسيدي سالم.

وتفقدوا موقع تركيب الصوب الزراعية، بقرية بوريد، مركز سيدي سالم ، في إطار مشروع «تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة» وتضمنت زيارة محافظ كفرالشيخ، والسفير الياباني، موقع تركيب الصوب الزراعية، ضمن مشروع «تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة» علي مساحة 100 فدان والذي يتم فيه الري بنظام الري بالطاقة الشمسية، بطاقة 10 صوب زراعية، 5 صوب مفتوحة، 5 مواقع لتحسين ملوحة التربة.

وذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علي أبو سبع، مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والمهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، والوفود المرافقة، ومدارس المزارعين الحقلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية مشروع «تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة» الذي يأتي في إطار الاستغلال الأمثل للموارد المائية كأحد أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق التنمية في مختلف المجالات، من بينها تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، ودعم المزارعين، وتنمية المجتمعات الريفية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالجهود المثمرة والعمل الدؤوب الذي يقوم به الجانب الياباني ومنظمة الفاو وشركاء التنمية بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والزراعة، لتحقيق الاستفادة من المياه وتطبيق آليات الري الحديث، مثل الري بالتنقيط بالطاقة الشمسية، فضلًا عن برامج التنمية الزراعية، ومكافحة الآفات، والإرشاد الزراعي. وأشار إلى تنفيذ مدارس حقلية لتوعية وزيادة دخل المزارعين في العديد من المحاصيل الزراعية، وخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية، من خلال تطبيق أنظمة وتقنيات الري الحديثة ونشر أدوات الإرشاد الرقمية والحصول على خدمات البذور المحسنة والتحكم في ملوحة التربة بهدف تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تكريم عددًا من المزارعين المشاركين بالمدارس الحقلية، بـ 6 مراكز شملت بلطيم والحامول ومطوبس وكفر الشيخ وسيدي سالم ودسوق، خلال فعاليات الحفل، من بينهم "محرم السيد يوسف، الاتحاد - كفرالشيخ، ونادية مصطفى زكريا سيف الدين، الاتحاد - كفرالشيخ، وسيناء واصف إسماعيل مصطفى الغنام، أريمون - كفرالشيخ، وعلي فوزي علي عيسى، البلاصي - سيدي سالم، وعبدالقادر عبدالفتاح عبدالقادر سليم، كفر المشارقة - سيدي سالم، وسعاد محمد محمد خير ياسين، لاصيفر البلد - دسوق، وهيام حمودة إبراهيم الشهاوي، لاصيفر البلد - دسوق، وبلتاجي كمال نعيم، ابيوقا - دسوق، وخالد رشاد محمد جنيدي، الصالحات - سيدي سالم، ووليد محمد عبدالباقي، منشأة المصري - سيدي سالم".

من جانبه، قال السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بمصر: يصادف هذا العام الذكرى السبعين للتعاون في مجال التنمية بين اليابان ومصر، حيث كان أول تعاون في مجال الزراعة، ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان التعاون مع مصر لتحسين الأمن الغذائي. وأضاف أن اليابان تتعاون مع مصر في مجال المياه، من خلال الرئاسة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وأوضح هيروشي أن مشروع تحسين إنتاجية المياه في الزراعة يساهم في كل من الأمن الغذائي والأمن المائي في مصر، باستخدام المعرفة التي تمتلكها جامعة توتوري في اليابان، معربًا عن أمله في أن تساهم الخبرة المكتسبة من خلال هذا المشروع في الأمن الغذائي والأمن المائي في المنطقة.

وفي كلمته، قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا: يسهم المشروع في تنمية المجتمعات الريفية وبناء قدرة الأسر الزراعية على مواجهة التحديات الاقتصادية في مناطق صعيد مصر ودلتا النيل من خلال تحسين استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين.

وأضاف الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أن المشروع يساهم في زيادة دخلهم وخلق فرص اقتصادية للأسر الريفية الفقيرة، ضمن جهود منظمة الأغذية والزراعة لتحويل النظم الغذائية والزراعية لتكون أكثر استدامة وقدرة على مواجهة تحديات التغيرات المناخية.



الحضور في المؤتمر



السفير الياباني يلقي كلمته



الفلاحون والفلاحات من خريجي المدارس الحقلية



تكريم سيدة



محافظ كفر الشيخ يستمع للمواطني