رئيس جهاز مدينة السادات يتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بالطرق والمرافق والإسكان

كتب أحمد حسن

قام المهندس ياسر عبد الحليم حسن، رئيس جهاز تنمية السادات، بجولة تفقدية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، والتي شملت قطاع الطرق والزراعة والمرافق والإسكان، رافقه خلالها المهندس أسامة محمد سيد، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والادارات التنفيذية.

واستهل المهندس ياسر عبدالحليم، جولته بتفقد أعمال الصيانة اليومية التي تقوم بها إدارة الزراعة بالجهاز للمسطحات والزراعات بمدخل المدينة الصناعي، والطريق الإقليمي، والمرور على أعمال النظافة وتشغيل وصيانة إنارة الأعمدة التي تقوم بها الشركات بتلك المناطق.

ووجه "عبدالحليم" الادارات المختصة بالاستمرار في الأعمال للحفاظ على الرؤية الحضارية للمدينة، والتزام كل شركة بالقيام بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه، وذلك في إطار تكليفات المهندس شريف الشرببني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة إنجاز مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وكذا الاهتمام بالنظافة وإزالة المخلفات وتطوير مداخل المدن وصيانة المزروعات والمسطحات الخضراء بالمدن الجديدة.

كما تابع رئيس الجهاز، خلال جولته آخر المستجدات بمشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بالمرحلة الخامسة محور منخفضي الدخل بحي الفردوس للوقوف على الوضع الحالي للعمارات الجاري تنفيذها، والاطلاع على موقف تنفيذ شبكات التليفونات والغاز لتصبح جميع وحدات المشروع المنفذة كاملة المرافق بما في ذلك التليفونات والغاز.

كما تم المرور على أعمال التشغيل والصيانة لمحطة المعالجة الميكانيكية بطاقة ٤٠ الف م٣ / يوم حيث تم التنبيه علي الشركة بضرورة المتابعة الدورية للأجزاء الكهروميكانيكية وجميع مكونات المشروع وعمل الصيانة لجميع المعدات والمهمات والآلات الموجودة بالمشروع المسلمة لها بما يضمن الحفاظ على تلك المحطات وحالتها الفنية.

كما تفقد عبدالحليم بعض الطرق والمحاور الرئيسية وكلف بالاهتمام بأعمال النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة.