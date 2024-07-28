رئيس جامعة القناة يستقبل وفدا يابانيا لمناقشة الزمالة والمنح الدراسية المقدمة للباحثين

الإسماعيلية-صبرى غانم

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الوفد الياباني المشارك في ورشة العمل الثانية حول مسارات الزمالة والمنح الدراسية في اليابان على هامش المؤتمر الخامس للدراسات العليا والسادس للبحوث التطبيقية والمزمع عقده غدا الإثنين الموافق 29 يوليو ويستمر على مدار يومين.

حضر مراسم استقبال الوفد الدكتور جمال المصري وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير مركز النشر الدولي.

وفي كلمته الترحيبية، أعرب الدكتور ناصر مندور عن سعادته لاستضافة هذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي بين مصر واليابان، مؤكداً على دور ورش العمل في توسيع آفاق البحث العلمي وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب والباحثين، لافتاً إلى أن اللقاءات المثمرة مع خبراء ومتخصصين من اليابان تُتيح فكر لتبادل الأفكار والخبرات، مما يعزز من قدرة الباحثين على تطوير مشاريعهم البحثية.

يشارك في الورشة متحدثون متميزون هم: السيدة ناوكا فوكامي، مديرة جمعية اليابان لتعزيز العلوم (JSPS) في القاهرة، السيدة مايومي تيرانو، نائبة مدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ، الدكتور إبراهيم الطنطاوي، رئيس جمعية خريجي (JSPS) في مصر ، الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بجامعة حلوان ، الدكتور تامر نصر، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة حلوان والمسئول عن المنح المقدمة من جامعة كيوشو.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن الورشة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين مصر واليابان، وتوفير فرص تعليمية وبحثية للطلاب المصريين، بما يسهم في تطوير البحث العلمي في مصر، مشيراً إلى أن ورش العمل تعد هذه فرصة كبيرة للباحثين، حيث تساهم في التعرف على فرص الزمالات والمنح الدراسية. وتسلط الضوء على الفرص المتاحة في اليابان للطلاب المصريين، مما يفتح آفاقًا جديدة لهم في مجالات البحث والتعليم.

كما أفاد الدكتور جمال المصري أن الورشة تتضمن تقديم إرشادات حول كيفية إعداد مقترحات بحثية تلبي المعايير الدولية، مما يزيد من فرص قبولها في المؤسسات الأكاديمية المرموقة.

ومن جانبها - أعربت السيدة ناوكا فوكامي، مديرة جمعية اليابان لتعزيز العلوم (JSPSعن دعمها لتعزيز العلاقات الأكاديمية مع جامعة قناة السويس وألمحت أن ورشة العمل التي تقام اليوم تعد تعزيزا للعلاقات الأكاديمية بين مصر واليابان، مما يفتح المجال لمزيد من التعاون في المستقبل، إلى جانب أهمية ورشة العمل في تنمية المهارات البحثية لدى الباحثين.

جدير بالذكر أن ورشة العمل التي تعقد اليوم بمشاركة الجانب الياباني تقام بقاعة المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس" بمبنى الأنشطة الطلابية، وتدور حور : الزمالات والمنح الدراسية المقدمة من جمعية اليابان لتعزيز العلوم (JSPS)، وكيفية إعداد مقترح بحثي ناجح، بالإضافة إلى الفرص المقدمة من الشراكة التعليمية بين مصر واليابان.

