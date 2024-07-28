رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطط عسكرية في الجبهة الشمالية

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صادق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، على خطط عسكرية في الجبهة الشمالية عقب الهجوم الذي تعرضت له مجدل شمس في الجولان.



وذكرت قناة "I24" الإخبارية أن هاليفي أجرى تقييما أمنيا في شمال إسرائيل، مشيرا إلى أنه أطلع وزير الدفاع يواف جالانت على الخطط العسكرية التي تمت المصادقة عليها، مؤكدا أن المتسبب في الهجوم الصاروخي على مجدل شمس سيدفع ثمن هذا الهجوم.



وكانت القناة الـ 12 الإسرائيلية ، أفادت مساء أمس السبت، بمقتل 12 إسرائيلييا جراء سقوط صاروخ على مجدل شمس في مرتفعات الجولان.



وفي السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخين من لبنان على مستوطنة شتولا بالجليل الأعلى على الحدود الشمالية.



وذكر الجيش الاسرائيلي - في بيان - أن أحد الصواريخ أصاب منزلا في شتولا، مشيرا إلى أنه لا توجد تقارير عن الإصابات حيث إن المستوطنة تم إخلاؤها منذ فترة قصيرة.



وفي غزة..أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الانذار دوت في نتيف عشرة في غلاف غزة جنوب اسرائيل قبل اطلاق صاروخين من جباليا شمالي قطاع غزة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن أحد الصاروخين انفجر في منطقة مفتوحة، فيما لم يعبر الصاروخ الأخر إلى إسرائيل.



كما أعلن مقتل أحد جنوده بعد أسبوع من اصابته في معارك جنوب قطاع غزة، والجندي القتيل هو رقيب من لواء "جفعاتي"، مشيرا إلى ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 960 جنديا وضابطا.



وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الأول الجمعة، مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، ليضاف إلى جندي وضابط أعلن عن مقتلهما الخميس الماضي.