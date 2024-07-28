خطة حكومية لدعم المجتمع المدنى وتعزيز مشاركته السياسية.. اعرف التفاصيل

كتبت: سمر سلامة

يأتي المجتمع المدني على رأس أولويات الدولة المصرية، وظهر ذلك جلياً في إعلان رئيس الجمهورية عام2022 كعام المجتمع المدني، مما يعكس الأهمية العظمي لمنظمات المجتمع المدني في دعم الحكم الرشيد والمشاركة السياسية، وفيما يلي يمكن بلورة أبرز الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك البرنامج: