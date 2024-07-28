خارجية سوريا: الاحتلال ارتكب جريمة بشعة فى مجدل شمس وحمل مسؤوليتها لحزب الله

كتب محمد عبد العظيم

أدانت وزارة الخارجية السورية استمرار الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر يوميا ونستنكر محاولاته لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت الخارجية السورية: الاحتلال ارتكب أمس جريمة بشعة في مدينة مجدل شمس بالجولان ثم حمل مسؤوليتها لحزب الله.

وتابعت الخارجية السورية: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير للوضع في المنطقة.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.