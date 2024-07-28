حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لأهالى قرية خزام بقنا

قنا صابر سعيد

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية خزام التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 670 مواطنا بواقع 145 حالة أمراض باطنة و 45 حالة جراحة عامة، 223 حالة طب أطفال، 39 حالة أمراض نساء وتوليد ، 85 حالة عظام، 105 حالات أمراض جلدية، 28 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 59 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 21 حالة، كما تم عمل أشعة سينية لعدد 2 حالة ، كما تم إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 2 مواطن.

وأشار عبد الباقي، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.