حملة مكبرة بشوارع حي غرب شبين الكوم بالمنوفية لرفع الإشغالات والتكاتك المخالفة

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ضرورة مواصلة شن الحملات المكثفة لرفع الاشغالات، وضبط التكاتك المخالفة التي تسير في الشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

وشنت هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم بالتنسيق مع شرطة المرافق اليوم، حملة إشغالات مكبرة بنطاق الحى لرفع وإزالة التعديات المخالفة وذلك " بشوارع سعد زغلول وإسكاروس وصبري أبو علم وميدان سيدى خميس وكوبري السمك ومنطقة التأمين الصحي الجديد " وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتحقيق الانضباط العام والسيولة المرورية أمام المركبات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري ،كما تم تنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور بمنطقة مزلقان العبور.

وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر مخالفة والتحفظ علي عدة مركبات توكتوك مخالفة تسير عكس الاتجاه وتعيق الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية وغير ملتزمة بضوابط المرور وجاري تركيب مطبات شوكية لمنع السير عكس الاتجاه والحد من الزحام وإعادة الانضباط للشارع.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بتنظيم حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعامل الفوري مع المخالفين بمنطقة الحصوة وميدان عربي وشوارع القطان والمقلي ومصطفى كامل والجمهورية البحري ، وتم تحرير 16 محضر و37 حالة ضبط و12 حالة إزالة فورية للإشغالات ، هذا وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها المستمرة في متابعة الحالة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة والتعامل الفوري مع المخالفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.