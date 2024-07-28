جدل فى سويسرا بسبب استخدام كبسولة القتل الرحيم لأول مرة نهاية 2024

فاطمة شوقى

تستخدم سويسرا كبسولة "ساركو الانتحارية" لأول مرة فى نهاية عام 2024، وقد أثارت أداة القتل الرحيم المبتكرة هذه جدلا دوليا مكثفا حول أخلاقياتها وفعاليتها، وخاصة بسبب عدم إجراء اختبارات على الحيوانات، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.

وشارك المدير التنفيذي لمنظمة "الملاذ الأخير" المؤيدة للقتل الرحيم، فلوريان ويليت، الأخبار التي تفيد بأن سويسرا قريبة جدًا من تنفيذ كبسولتها الانتحارية المحمولة لأول مرة.

وفقًا لويليت، فإن العدد المتزايد من طلبات استخدام ساركو Sarco يجعل من المحتمل جدًا تنفيذ هذا الشكل المبتكر من الموت الرحيم قريبًا، ووصف ويليت الكبسولة بأنها "طريقة جميلة" للموت، وهو تعليق أثار مخاوف الجمهور.

وتسمح كبسولة ساركو، التي ستظهر لأول مرة في سويسرا فى نهاية عام 2024، للمستخدمين باختيار القتل الرحيم بسهولة عن طريق الضغط على زر بعد التقييم النفسي، ورغم أن ويليت يصف العملية بأنها سلمية وجميلة، إلا أن الجهاز لم يتم اختباره على الحيوانات ويواجه انتقادات بشأن فعاليته وأخلاقياته، واحتدم الجدل أكثر بعد الحالة الأخيرة فى الولايات المتحدة، حيث أدى الاختناق بالنيتروجين إلى معاناة طويلة الأمد.



