تنسيق الجامعات.. وزارة التعليم العالى تعلن قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية

كتب ـ محمد صبحى ـ محمود طه حسين

أكدت وزارة التعليم العالي، على أنه في إطار الاستعداد لبدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2024/2025، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة وتزعم منح شهادات مُعتمدة وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، وإعلانها للطلاب وأولياء الأمور.

وجاء ذلك في إطار المواجهة الحاسمة للكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص من وزارة التعليم العالي وتمنح شهادات غير مُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويقع الطلاب وأولياء الأمور فريسة لها، وتم إعلان قائمة سوداء بهذه الكيانات الوهمية بالموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليتعرف الطلاب وأولياء الأمور على القائمة السوداء للكيانات الوهمية على مستوى الجمهورية.

وسوف يتم تحديث هذه القائمة تباعًا بشكل مستمر، وفقًا لنتائج عمل لجنة الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وأشار الدكتور سامي ضيف القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم بالوزارة، إلى أن لجنة الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية بمختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية وكل أجهزة الدولة المعنية؛ لضمان عدم استغلال أولياء الأمور والطلاب الذين يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية، موضحًا أن لجنة الضبطية القضائية ستوسع دائرة عملها خلال الفترة القادمة، بناءًا على التقارير الواردة إليها من هيئة الرقابة الإدارية وكافة أجهزة الدولة المعنية ولجنة الرصد الإعلامي بالإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لمواصلة مُلاحقة هذه الكيانات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة، نشرت قائمة بكافة مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية بكافة وسائل الإعلام وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه القائمة يتم تحديثها بشكل مُستمر، وفق القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء مؤسسات تعليم عالي جديدة، وصدور القرارت الوزارية بشأن بدء الدراسة بهذه المؤسسات، لافتًا إلى أن ذلك ساهم في تنمية وعي أولياء الأمور والطلاب بالمؤسسات المُصرح لها بتقديم خدمات التعليم العالي في مصر.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي للوزارة مُستمرة في رصد النشر الإعلامي والدعائي للكيانات الوهمية التي تمارس أنشطة للتعليم العالي بشكل غير قانوني وتزعم منح شهادات أكاديمية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لإحالتها إلى لجنة الضبطية القضائية لإعمال شأنها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة المعنية بالدولة.

ونشرت الوزارة القائمة السوداء للكيانات الوهمية عبر موقع وزارة التعليم العالي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

https://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

https://www.threads.net/mohesregypt

