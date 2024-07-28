تعديل وزارى فى أستراليا قبل انتخابات متوقعة بـ 2025

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الأحد، تعديلاً حكومياً بعد إبداء وزيرين كبيرين عزمهما عدم خوض الانتخابات المقبلة.

والتعديل الوزاري هو الأول من نوعه منذ وصول حزب العمال الممثل لتيار يسار الوسط إلى السلطة في انتخابات عامة أجريت في مايو 2022، ويمثل محاولة من ألبانيز لتحديث فريقه قبل الانتخابات القادمة المتوقعة في 2025.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال ألبانيز في مؤتمر صحافي بكانبيرا: "أتوقع أن يكون هذا هو الفريق الذي سأخوض به الانتخابات عندما تجرى في وقت ما بالمستقبل".

ومن بين مجموعة من التغييرات الوزارية، قال ألبانيز إن توني بيرك، الذي يشغل بالفعل منصب وزير الفنون، سيتولى وزارات الشؤون الداخلية، والهجرة وشؤون تعدد الثقافات، والأمن الإلكتروني.

وستنتقل كلير أونيل من تولي وزارتي الشؤون الداخلية والأمن الإلكتروني إلى الإسكان.

وتأتي التعيينات بعدما أعلن وزيرا حزب العمال برندان أوكونور وليندا بيرني أنهما سيتقاعدان عند الانتخابات المقبلة.