تضامن القليوبية: المحافظ وعد نزلاء دار المسنين ببنها وجبر خاطرهم برحلة للإسكندرية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد أمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنه خلال زيارة المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لدار رعاية كبار السن ببنها، تفقد خلال نزلاء الدار من المسنين ودار حديثا وديا استمع خلاله لمطالبهم، ووعد بتتفيذها ومنها رغبتهم في رحلة للإسكندرية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أنه علي الفور وفور تكليف محافظ القليوبية لمديرية التضامن الاجتماعي قامت مؤسسة الكمار الخيرية استكمالا لمسيرة عطاءها في العمل الخيري والتطوعي بتنفيذ الرحلة.

وأوضحت ابتسام منصور من مؤسسة الكمار، أنه تم تخصيص أتوبيس سياحة مكيف وحجز شاطي خاص والتكفل بتوفير كافة سبل الاعاشة والراحة الترفيهية، كما حرصت المؤسسة علي توفير كادر طبي وتمريض لمرافقة المسنين لضمان سلامتهم وتوفير أقصي درجات الراحة.

واستطرد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، أن الرحلة أضفت السعادة والبهجة لنزلاء دار المسنين، موجهين الشكر للمؤسسة، كما تقدموا بالشكر لمحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية لأنه جبر خاطرهم ووعد فأوفي.