تصالح الطرفين في واقعة تعدي زوجة على حماتها بالشرقية وحفظ الدعوى

الشرقية - فتحية الديب

قررت المحكمة في جلسة محاكمة موضوعية في القضية رقم 15686 لسنة 2024 جنح ديرب نجم، حفظ الدعوى المتهمة فيها السيدة "نداء ح" المتهمة بالتعدي بالضرب على حماتها، وذلك بعد تصالح الطرفين.

وكان المستشار حسن عبد العاطى، رئيس محكمة ديرب نجم الجزئية بمحافظة الشرقية، قد قرر أمس تجديد حبس المتهمة، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمة، لاتهامها بالتعدي بالضرب على والدة زوجها، في الواقعة التي انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأظهر المقطع المتهمة وهي تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها، ما أثار غضب واستياء المتابعين.

وقال زوج المتهمة، إن الأسرة قد حررت محضر ضد زوجته بتهمة التعدي على والدته، فيما تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها للعرض على النيابة العامة.