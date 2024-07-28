"تربية موسيقية حلوان" تفتح أبوابها لطلاب الثانوية لأداء اختبارات القدرات

كتب محمد صبحى

استقبلت اليوم كلية التربية الموسيقية بـ جامعة حلوان لاختبارات القدرات لـ 27 طالباً وطالبة من المتقدمين للالتحاق بالكلية، وتحرص الجامعة على تذليل كافة العقبات أمام الطلاب لأداء اختباراتهم، مع توفير وسائل الراحة اللازمة لهم.

وقد لعب طلاب اتحاد الكلية دوراً فعالاً في تنظيم عملية دخول الطلاب وإرشادهم إلى أماكن الاختبارات.

وأوضحت الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد الكلية، أن اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية تتضمن قياس المهارات الموسيقية للطلاب من خلال اختبار مهاري (مقابلة شخصية) مدته 15 دقيقة . ويشمل الاختبار عدة جوانب:

1. الغناء الحر

2. النطق الصحيح

3. الجانب اللحني (أداء 4 نماذج لحنية)

4. الجانب الإيقاعي (أداء 4 نماذج إيقاعية)

وأضافت العميدة أنه يشترط لنجاح الطالب واعتباره لائقاً حصوله على نسبة 60٪ من إجمالي درجات جميع الاختبارات، وفقا لما اعلنته اللجنة العليا لاختبارات القدرات.

وتعد هذه الاختبارات ضرورية لقياس استعداد الطلاب لدراسة الموسيقى، حيث يتعين على الراغبين في الالتحاق بالكلية اجتيازها بنجاح. وتهدف هذه إلى ضمان اختيار الطلاب الذين يمتلكون المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في مجال التربية الموسيقية.