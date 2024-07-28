اليوم السابع
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تداول لقطات مصورة لانقطاع كامل للكهرباء في باريس خلال الأولمبياد

الأحد، 28 يوليو 2024 04:56 ص
تداول لقطات مصورة لانقطاع كامل للكهرباء في باريس خلال الأولمبياد دورة الألعاب الأولمبية
أحمد علوى

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق غرق العاصمة الفرنسية باريس في ظلام دامس في الوقت الذي تستضيف فيه المدينة أولمبياد عام 2024.

وأشارت تقارير إلى أنه حدث انقطاع في الكهرباء بجميع أنحاء العاصمة، فيما لم تعلق الحكومة على هذا الأمر إلى الآن.

والجمعة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون افتتاح أولمبياد باريس 2024 خلال حفل افتتاح غمرته الأمطار في العاصمة الفرنسية. وقال الجملة البروتوكولية تحت الأمطار أمام برج إيفل "أعلن افتتاح دورة الألعاب الثالثة والثلاثين للألعاب الحديثة".

ويتنافس أكثر من 10500 رياضي في الألعاب الأولمبية بعد مرور مئة عام على آخر مرة نظمت فيها باريس الدورة الصيفية. وانطلقت المنافسات يوم الأربعاء الماضي وستمنح أول ميدالية ذهبية من أصل 329 اليوم السبت، وسيقام حفل الختام في 11 أغسطس.







فرنسا

انقطاع الكهرباء فى فرنسا

باريس

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