تداول لقطات مصورة لانقطاع كامل للكهرباء في باريس خلال الأولمبياد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق غرق العاصمة الفرنسية باريس في ظلام دامس في الوقت الذي تستضيف فيه المدينة أولمبياد عام 2024.

وأشارت تقارير إلى أنه حدث انقطاع في الكهرباء بجميع أنحاء العاصمة، فيما لم تعلق الحكومة على هذا الأمر إلى الآن.

