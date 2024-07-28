الاختناقات المرورية تحدث فوضى فى جميع أنحاء أوروبا

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تتسبب الاختناقات المرورية في إحداث فوضى على الطرق السريعة الأوروبية في الوقت الذي يتنقل فيه الكثيرون للاستمتاع بعطلتهم الصيفية.

أوردت ذلك قناة "يورونيوز" الإخبارية، مشيرة إلى أن نادي السيارات الألماني العام توقع أن يشهد نهاية هذا الأسبوع واحدا من أسوأ الاختناقات المرورية خلال العام في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لنادي السيارات الألماني، ستكون طوابير الانتظار مرئية بشكل خاص على طرق بافاريا، حيث يتوجه السياح إلى وجهات العطلات الأكثر شهرة الا وهي إيطاليا والنمسا.

ووفقًا لمتحدث باسم الشرطة الألمانية، تم الإبلاغ عن اختناقات مرورية بطول 14 كيلومترًا على الطريق السريع البافاري A8 باتجاه النمسا.

كما تمتد طوابير الانتظار على الطرق السلوفينية في ذروة موسم الصيف، حيث تمثل نهاية هذا الأسبوع بداية العطلة المدرسية للبعض.

وأطلقت الوكالة السلوفينية لسلامة الطرق حملة تحذيرية لتذكير السائقين بأخذ فترات راحة في الرحلات الطويلة وشرب السوائل في الأيام الحارة.

ولوحظت طوابير انتظار طويلة في كرواتيا بسبب العدد الكبير بشكل استثنائي للمسافرين ووقوع بعض حوادث الطرق.

من جانبه، يقوم مكتب السياحة الكرواتي بتوزيع زجاجات مياه ومعطرات جو للسيارات في أكشاك رسوم المرور الرئيسية وموانئ العبارات في نهاية هذا الأسبوع كعلامة على الترحيب بالسياح.