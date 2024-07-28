الأرصاد تبشر المواطنين: تحسن فى الأحوال الجوية والحرارة 35 درجة بالقاهرة

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى الأجواء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة فى الظل 35 درجة، لافتة إلى أن التحسن بالأحوال الجوية يستمر خلال الأيام المقبلة وذلك بعد الموجة شديدة الحرارة الطويلة التى تعرضت لها البلاد .

ويشهد اليوم الأحد، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة الذى يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وحلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.