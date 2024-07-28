افتتاح ملجأ ومستشفى متنقل فى قلب باريس استعدادًا لطوارئ الأولمبياد.. صور

كتب ـ خالد إبراهيم

دشنت وزيرة الصحة الفرنسية كاترين فوتران، مستشفى متنقلا، أمس السبت، بالقرب من شارع الشانزليزيه، كجزء من استعدادات أولمبياد باريس 2024، بحيث يكون المستشفى قادرًا على رعاية المرضى بما فى ذلك حال وجود وضع صحى استثنائى.

يهدف المستشفى المتنقل إلى رعاية المرضى حتى فى حالة وجود طوارئ مثل الإنعاش، حسبما ذكر موقع وكالة "فرانس برس"، كما تم الكشف عن هذه البنية التحتية المصممة من حاوية وتضم 6 صناديق مثبتة على دعامات.

ويمكن للمرفق أن يستوعب ما يصل إلى 3 مرضى فى حالات الطوارئ المطلقة، مع صندوقى إنعاش، و5 مرضى طوارئ قريبين، والعديد من سيارات الإسعاف من أجل التدخل السريع ونقل المرضى إلى مستشفيات باريسية أخرى.



وزيرة الصحة تتفقد المستشفى المتنقل

وأوضحت الوزيرة، أن "النظام يتيح الاستجابة لحالات الطوارئ التى قد تنشأ عندما يكون لدينا عدد كبير من الزوار كما هو الحال خلال فعاليات أولمبياد باريس 2024".



من داخل المستشفى

وسيكون المستشفى المتنقل ضروريًا لرعاية مرضى الطوارئ المطلقين ذوى القدرة على الإنعاش، بالإضافة إلى أولئك الذين يحتاجون إلى الطب العام، حسبما حددت كاترين فوتران.



من تدشين المستشفى

كما رحبت الوزيرة الفرنسية بـ"تعبئة جميع الخدمات الصحية"، والعمل بين المسعفين والعاملين فى المستشفيات وخدمات الشرطة، وكذلك الجمعيات مثل الصليب الأحمر.